Een 37-jarige gedetineerde die was weggelopen uit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Schiedam heeft donderdag rond 10.40 uur mogelijk een vrouw aangerand en een andere vrouw mishandeld in de trein van Rotterdam naar Breda. De man uit Amsterdam moet nog zeven maanden vastzitten.

Een dertigjarige vrouw uit Schiedam verklaarde aan de politie dat een Engelssprekende vrouw haar in de trein aansprak en zei dat ze door een man was "aangeraakt". Op dat moment kwam diezelfde man op het tweetal af en gaf hij de Schiedamse een klap in haar gezicht. De Engelssprekende vrouw liep weg.

Op station Breda volgde de Schiedamse de verdachte en schakelde hulp in van NS-medewerkers. Die hielden de man staande en droegen hem over aan de politie. Hij kreeg eerder een zogenoemde ISD-maatregel opgelegd, een maatregel voor mensen die vaak met de politie in aanraking komen. Waarvoor hij is veroordeeld, is niet bekend.

De politie is nog op zoek naar de Engelssprekende vrouw.