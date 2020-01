Een man heeft donderdag rond 10.40 uur een vrouw mishandeld en een andere vrouw mogelijk aangerand in de trein van Rotterdam naar Breda. Een 37-jarige man is aangehouden en zit vast.

De toedracht van de incidenten is nog onduidelijk. Ook is niet bekendgemaakt of de vrouwen gewond zijn geraakt.

De vrouw die werd mishandeld, heeft aangifte gedaan. De vrouw die zou zijn aangerand, is nog niet aangetroffen. De politie hoopt dat zij zich meldt en spreekt ook graag met getuigen van een of beide incidenten.