Luchthaven Rotterdam The Hague Airport heeft donderdagmiddag het nieuwe beveiligingssysteem, dat op 1 januari in gebruik is genomen, officieel geopend.

Het Centraal Securityfilter (CSF), zoals het nieuwe systeem heet, moet ervoor zorgen dat reizigers sneller en makkelijker door de douane op het vliegveld komen.

Onderdeel van het CSF is de nieuwe scanapparatuur. Door technologische vernieuwingen is het mogelijk om bij de nieuwe veiligheidspoortjes je telefoon in je jaszak te laten zitten. Ook laptops en vloeistoffen hoeven niet langer apart in een bak gelegd te worden.

Het CSF is onderdeel van de renovatie van de luchthaventerminal, die waarschijnlijk na de zomer afgerond zal zijn. Tot die tijd wordt er gebruik gemaakt van een tijdelijke terminal.