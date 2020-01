Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagmiddag achttien jaar celstraf geëist tegen de 29-jarige man uit Barendrecht die ervan wordt verdacht zijn ex-vriendin te hebben gedood in haar woning in Rotterdam-Zuid.

De 29-jarige vrouw werd op 30 november 2018 dood aangetroffen in haar woning aan de Luntershoek. In het huis was ook een peuter aanwezig. Zij was ongedeerd. De politie vond al snel aanwijzingen voor een misdrijf.

De verdachte, Stephan K., zou de avond ervoor bij zijn ex-vriendin langs zijn geweest. Ook zou hij op internet hebben gezocht naar manieren om iemand zonder sporen te doden.

Het OM beschuldigde K. ervan zijn ex-vriendin met voorbedachten rade te hebben vermoord. Ook zou hij anderen in levensgevaar hebben gebracht door het gas open te draaien, zo stelt het OM.

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat K. de vrouw heeft gedood. Daarom eist het OM een celstraf van achttien jaar.