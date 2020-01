De beroemde ijsvogel die tot november 2019 werd getoond in het ijs waarin hij kwam te overlijden, zal vanaf vrijdag weer te zien zijn in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, nadat het dier werd ontdooid.

De vogel was tussen augustus 2018 en november 2019 te zien in de tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal. De vogel was echter door degradatie van het oorspronkelijke ijs niet langer zichtbaar. Daarom werd het dier uit de expositie gehaald.

Het blok ijs waarin de vogel zat werd daarom ontdooid. "Dat was spannend", vertelt conservator Bram Langeveld. "We hadden geen idee in wat voor staat de vogel zou verkeren". De vogel bleek echter nauwelijks aangetast.

Na het ontdooien werd het dier geprepareerd tot een zogeheten balg. Het dier ligt netjes gestrekt en met de vleugels gevouwen. Vanaf vrijdag is de beroemde vogel weer te bewonderen in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.