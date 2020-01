Een deel van de tram- en busreizigers van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft sinds midden december te hoge bedragen betaald voor hun ritten.

Het gaat volgens RET om reizigers die gebruikmaakten van trams en bussen waar onlangs nieuwe in- en uitcheckapparaten in zijn geplaatst. Bij apparaten die op metrostations staan, hebben zich geen problemen voorgedaan, aldus RET.

"We vinden het vervelend voor onze reizigers dat zij hiervan hinder ondervinden en hebben direct gezocht naar de oorzaak en de oplossing", zegt RET in een persbericht. Het probleem bleek te zitten in de manier waarop de ritprijs werd berekend. RET verwacht de problemen donderdag aan het einde van de dag te hebben verholpen.

Reizigers die te veel hebben betaald, krijgen hun geld teruggestort op hun kaart. RET hoopt dit voor 1 februari te hebben gedaan.