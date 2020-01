Een vrouw heeft dinsdag geprobeerd 80 gram softdrugs en een mobiele telefoon een penitentiaire inrichting (PI) in te smokkelen in de Rotterdamse wijk Hoogvliet, maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag bekend.

De spullen waren bestemd voor een gevangene. Een oplettende bewaker zag de overdracht gebeuren en greep in.

De vrouw is aangehouden. Ze kan maximaal zes maanden cel krijgen en ze mag de komende drie maanden niet in de betreffende PI komen.

De gedetineerde heeft een disciplinaire sanctie gekregen. Het is niet duidelijk wat die straf precies inhoudt.

Sinds 1 november is het naast illegale voorwerpen ook strafbaar om legale voorwerpen, zoals telefoons, een gevangenis in te smokkelen. Het bezit van drugs en bepaalde wapens was al strafbaar.