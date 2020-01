De douane heeft vorig jaar een recordhoeveelheid van 38.000 kilo cocaïne in beslag genomen in de Rotterdamse haven. Dat is 50 procent meer dan het jaar daarvoor, maar naar schatting slechts een kwart van de drugs die in de haven arriveren, meldt Het Financieele Dagblad (FD) donderdag.

De Belgische douane maakte de cijfers woensdag bekend tijdens een persconferentie in de Antwerpse haven. Ook in de Antwerpse haven werd vorig jaar een recordhoeveelheid van 61.8000 kilo cocaïne onderschept, bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor.

De drugs zijn met name afkomstig uit Colombia, Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. De cocaïne wordt vaak verstopt in containers met bananen, mango's of meloenen. Een relatief nieuwe techniek is om de drugs in steenkool, kleding of satésaus te verwerken.

Dat er steeds meer cocaïne in beslag wordt genomen, komt volgens Kristian Vanderwaeren, topman van de Belgische douane, door betere opsporingsmethoden en een toename van het aantal drugsladingen uit Latijns-Amerika. Ook wisselen Nederland en België vaker kennis en expertise uit dan voorheen, meldt het FD.

De Nederlandse douane maakt naar verwachting eind deze maand definitieve cijfers bekend over de drugsvangst in 2019.