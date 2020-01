Bij een integrale handhavingsactie heeft de Belastingdienst woensdag twintig voertuigen in beslag genomen en 22.295 euro geïnd in het Rotterdamse Zuidwijk, meldt Politie Charlois in een bericht op Instagram.

De actie was een samenwerking tussen de Belastingdienst, Stadsbeheer, welzijnsorganisatie Dock, Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Werk en Inkomen en de politie.

Dock en Werk en Inkomen deden de verdachten voor het eerst ter plaatse een aanbod voor schuldhulpverlening.

De politie controleerde zeventig voertuigen en vond verdovende middelen, vuurwerk en een mes. Eén persoon is aangehouden. Ook surveilleerden agenten te motor en te paard in de wijken Zuidwijk en Pendrecht. Daarbij werden rond de 25 bekeuringen uitgeschreven voor diverse verkeersfeiten.