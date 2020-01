De politie heeft afgelopen weekend drie mannen tussen de achttien en twintig jaar oud aangehouden voor een mishandeling op de Sumatraweg tijdens de jaarwisseling. Bij het incident raakte een man zwaargewond.

Agenten troffen de man op Oudjaarsnacht na een reanimatiemelding aan op de Sumatraweg. Hij was zwaargewond en had hoofdletsel. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vermoedt dat er die avond een ruzie heeft plaatsgevonden die gepaard ging met geweld. Dezelfde avond werden een 64-jarige man en een 41-jarige vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

Nadat de politie met getuigen en buren had gesproken, konden de drie nieuwe verdachten worden aangehouden. De politie is momenteel nog op zoek naar getuigen, omdat er nog veel onduidelijk is over wat er zich precies heeft afgespeeld die avond.