De politie zoekt getuigen van een overval zondagmiddag bij het Zuidplein in Rotterdam. Een van de twee verdachten kon worden aangehouden, de ander is nog voortvluchtig.

Een echtpaar werd rond 16.10 uur overvallen nadat ze uit hun auto stapten en naar hun restaurant liepen. Een van de overvallers sloeg het mannelijke slachtoffer meerdere keren met een knuppel. De vrouw wist te ontkomen.

De overvallers gingen ervandoor met twee tassen van de slachtoffers. Een van de daders viel tijdens zijn vlucht en kon daardoor door een omstander worden overmeesterd.

De overvaller die nog gezocht wordt, is een man met een donker getinte huidskleur en een slank postuur. Hij had een baardje en is tussen de 1.70 meter en 1.80 meter lang. Hij droeg een zwart bomberjack met een capuchon.