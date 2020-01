Het Rotterdamse gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (PvdA) is maandag opgestapt. Van Eikeren stapt op omdat hij wegens verzekeringsfraude voor de rechter moet verschijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Van Eikeren van het drie jaar lang oplichten van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Het zou gaan om een bedrag van 7.000 euro, aldus Van Eikeren tegen AD. Hij moet woensdag voor de rechter verschijnen.

In een spoedoverleg met de Rotterdamse PvdA is maandagmiddag duidelijk geworden dat Van Eikeren niet in de gemeenteraad kan blijven. "In goed overleg met de PvdA heb ik vandaag besloten om publiekelijk boete te doen. Ik zal mijn zetel als gemeenteraadslid ter beschikking stellen aan een opvolger", aldus Van Eikeren in een verklaring.

"Ik heb mij schuldig gemaakt aan verzekeringsfraude. Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van", zegt hij. "Ik heb dit gedaan, voordat ik gemeenteraadslid werd, en moet daarvoor op de blaren zitten en boete doen."

De fractie en het bestuur van de PvdA geven aan begrip te hebben voor de beslissing om het raadslidmaatschap neer te leggen. "Mensen maken fouten, en ook raadsleden zijn mensen. Kevin heeft een grote fout gemaakt en dat erkent hij ook. Hij is tot de conclusie gekomen dat zijn positie als raadslid niet houdbaar is. Voor de fractie en de PvdA Rotterdam is dit nieuws een hard gelag. We gaan Kevin en zijn inzet voor Rotterdam missen. We wensen hem al het beste in de toekomst."