Een peuter is maandag rond 13.00 uur van de tweede verdieping van een woning aan de Groene Hilledijk in Rotterdam gevallen en op een luifel beland, zo meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht, maar de precieze aard van het letsel is niet bekend.

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk, maar volgens de politiewoordvoerder wordt er vooralsnog uitgegaan van een ongeluk.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond meldt dat vermoedelijk de moeder in de woning aanwezig was en zelf niet meer bij het kind kon nadat het gevallen was.

De brandweer was snel ter plaatse. "We hebben een raam gebroken en vervolgens konden we makkelijk bij het kindje." Volgens de woordvoerder was het geen lastige actie en is het kind snel gered.