Op een winkel aan de Mauritsweg in Rotterdam is vrijdag een overval gepleegd. Een verdachte is aangehouden, zo meldt de politie.

De verdachte bedreigde het personeel dat tijdens het incident aanwezig was met een nog onbekend voorwerp. De verdachte is vervolgens gevlucht, maar is uiteindelijk op de Van Oldenbarneveltplaats aangehouden.

Wat de verdachte heeft buitgemaakt, is nog niet bekend. Het politieonderzoek naar de overval is nog in volle gang. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.