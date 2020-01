Ruim 30.000 mensen reisden tijdens de afgelopen jaarwisseling met de metro in Rotterdam, drieduizend meer dan in het jaar daarvoor. Dat bevestigt een woordvoerder van vervoerder RET na berichtgeving door RTV Rijnmond.

Het vervoersbedrijf verklaart de stijging mede door de nieuwe vuurwerkshow in Nesselande dit jaar.

Tijdens de jaarwisseling waren er geen grote incidenten in of rondom de metro. Daardoor is de schade aan de metrostellen voor zover bekend beperkt gebleven.