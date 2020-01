Tijdens de jaarwisseling in Rotterdam heeft de politie in totaal 59 personen aangehouden, raakten twee personen zwaargewond en werden zo'n vijftig autobranden geblust.

Zo'n duizend politieagenten moesten Rotterdam en omgeving tijdens nieuwjaarsnacht veilig houden voor miljoenen feestvierders. Bij zeven incidenten in de stad werden agenten door mensen belaagd.

Vooral in het centrum van Rotterdam waren veel mensen op de been en hadden de hulpdiensten het druk. De brandweer rukte uit voor zeven autobranden en de politie arresteerde zestien personen. Op de Riederlaan werd er zwaar vuurwerk naar het hoofd van personen van de ME gegooid.

Tijdens nieuwjaarsnacht waren in totaal 26 autobranden, waarvan 14 in Rotterdam-Zuid. In diezelfde buurt troffen agenten in een woning een zwaargewonde man aan na een ruzie op de Sumatrakade. Twee verdachten zitten vast.

Politie lost bij twee incidenten waarschuwingsschot

Ook werden bij twee incidenten waarschuwingsschoten gelost. Rond 3.00 uur braken drie mannen drie auto's open en staken er één van in brand op de Plompertstraat. Na een waarschuwingsschot werd het trio aangehouden op de Waalstraat.

Omstreeks 3.40 uur loste de politie een waarschuwingsschot bij de aanhouding van een man met een vuurwapen.

Bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam kwamen tijdens nieuwjaarsnacht zeven vuurwerkslachtoffers binnen, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis aan Het Parool. Het ziekenhuis heeft dit nog niet bevestigd aan NU.nl. Volgens de Amsterdamse krant werd bij het Brandwondencentrum een driejarig kind binnengebracht.