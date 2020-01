Een 42-jarige man is tijdens nieuwjaarsnacht in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een ruzie in een woning aan de Sumatraweg in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Een 41-jarige vrouw en een 64-jarige man uit Rotterdam zijn aangehouden.

Rond middernacht troffen agenten na een melding een zwaargewonde man met hoofdletsel aan in de woning. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie ging de ruzie in de woning vermoedelijk gepaard met flink wat geweld. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. Ook is het niet bekendgemaakt hoe de verdachten en het slachtoffer elkaar kenden.

De politie heeft met buren en getuigen gesproken. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, worden opgeroepen contact op te nemen.