De politie heeft tijdens de jaarwisseling drie personen op heterdaad betrapt toen zij een inbraak wilden plegen op de kruising van de Waalstraat en de Plompertstraat. Een waarschuwingsschot bleek noodzakelijk om het drietal te arresteren.

Agenten volgden een speciale BTGV-procedure. De 'Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten' houdt in dat de politie vermoedt dat verdachten vuurwapengevaarlijk kunnen zijn. Het drietal is daarom door agenten met getrokken vuurwapens benaderd.

Als de verdachten niet luisteren naar stemcommando's van agenten, volgt een waarschuwingsschot. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen bij de inbrekers.