De politie heeft tijdens de jaarwisseling rond 3.00 uur een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van drie verdachten van poging tot inbraak op de Waalstraat in de Rotterdamse wijk Charlois.

De drie mannen van 22, 24, en 25 jaar zouden de ruiten van drie auto's hebben ingeslagen en een van de auto's vervolgens in brand hebben gestoken op de Plomerstraat. Surveillerende agenten waren getuigen van de inbraak.

Bij het zien van de agenten stapten de mannen in de auto en reden ze weg. Na een korte achtervolging konden twee van de verdachten worden aangehouden op de Waalstraat. De derde verdachte weigerde te voldoen aan bevel van de politie. Omdat hij daarbij ook in zijn zakken greep, loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Vervolgens kon hij alsnog worden aangehouden.

Hoe groot de schade aan de voertuigen is, is nog onbekend. Ook is het nog onduidelijk of de daders hebben buitgemaakt.