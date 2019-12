Op de Sumatraweg in de Rotterdamse wijk Katendrecht is tijdens de nieuwjaarsnacht een zwaargewonde man aangetroffen. Twee personen hebben mogelijk een rol gespeeld bij zijn verwondingen en zijn aangehouden.

De politie tast in het duister wat er exact is gebeurd. "De forensische dienst is onderweg, maar we weten niet of het om een steek-, schiet- of ander incident gaat", vertelt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

Meer informatie over het incident wordt mogelijk in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt.