De politie heeft dinsdag na een anonieme tip 300 kilo legaal en illegaal vuurwerk aangetroffen in een kelderbox in het Rotterdamse stadsdeel Zuid.

Ook was er met het vuurwerk "geknutseld", meldt de Rotterdamse politie in een bericht op Facebook. Hoeveel vuurwerk legaal was en hoeveel illegaal, is niet bekendgemaakt. Ook is het niet duidelijk in welke straat de vondst werd gedaan.

Consumenten mogen maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben.