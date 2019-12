Een flat aan de Kelloggplaats in Rotterdam is maandagochtend deels ontruimd wegens brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand.

De brand ontstond in de keuken van een woning. Wat de toedracht is van de brand, is nog onduidelijk.

De brandweer heeft de brand snel geblust, maar vanwege rookvorming in het pand moeten meerdere verdiepingen ontruimd worden.