Een flat aan de Kelloggplaats in Rotterdam is maandagochtend deels ontruimd geweest wegens brand. De bewoners mochten rond 10.00 uur weer terug hun woning in.

De brand ontstond in de keuken van een woning. De brandweer heeft de brand snel geblust, maar vanwege rookvorming in het pand moesten meerdere verdiepingen ontruimd worden.

In totaal zijn acht mensen ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Zo'n tachtig mensen maakten gebruik van een tijdelijke opvanglocatie terwijl de brandweer het pand van negen verdiepingen hoog aan het ventileren was. Rond 10.00 uur zijn zij weer hun woning binnen begeleid.

Wat de toedracht is van de brand, is nog onduidelijk.