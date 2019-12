De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt voor brand in een leegstaand pand aan de Kralingseweg in Rotterdam.

De brand brak uit in een pand dat naast metrostation Schenkel ligt. De brandweer had de brand snel onder controle.

Rond 5.15 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Eerder werd gedacht dat er mogelijk asbest bij de brand was vrijgekomen, maar na controle liet de brandweer rond 6.50 uur uur weten dat dit niet het geval was.