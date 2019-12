De politie heeft zondagochtend vijf mannen opgepakt wegens verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Rond 6.30 uur kreeg de politie een melding binnen over schoten die gelost zouden zijn bij een café aan de Nieuwe Binnenweg. Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt.

Twee verdachten werden bij het café opgepakt. De politie kwam de drie anderen verderop in een auto op het spoor. Zij zijn ook aangehouden. Een vuurwapen is in beslag genomen.

Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over het incident.