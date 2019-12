Rotterdam organiseert komende jaarwisseling naast de dertiende editie van het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug, ook vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande. Kinderen kunnen traditiegetrouw om 19.00 uur genieten van het nationale kindervuurwerk.

Ga je zelf vuurwerk afsteken, let er dan op dat dit in Rotterdam uitsluitend is toegestaan in de zogeheten vuurwerkzones. Buiten de groene gebieden geldt een verbod en loop je kans op een boete van minimaal 100 euro. Daarnaast mag vuurwerk alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.

Omdat Rotterdam steeds meer vuurwerkvrije zones heeft, trekt de gemeente dit jaar 200.000 euro extra uit voor centraal georganiseerde vuurwerkshows. Een daarvan is de gratis toegankelijke traditionele vuurwerkshow bij de Erasmusbrug, die afgelopen jaarwisseling zo'n 60.000 bezoekers trok. Het feest begint om 22.30 uur met de grootste hits van 2019 en gratis oliebollen. Om middernacht barst de vuurwerkshow los. Het Nationale Vuurwerk wordt live uitgezonden op alle zenders van RTL.

Heb je kleine kinderen en red je het niet tot middernacht? Dan kun je om 19.00 uur al kijken naar de derde editie van het kindervuurwerk aan de Holland Amerikakade. Bij deze show gaat vooral siervuurwerk de lucht in en zijn er dus minder harde knallen. De kaarten voor dit kindervuurwerk zijn uitverkocht.

De vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in 2017. (Foto: NU.nl/Marius Dik)

Vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande

Rotterdam organiseert komende jaarwisseling voor het eerst ook gratis toegankelijke vuurwerkshows op het strand van Hoek van Holland en in Nesselande.

In Nesselande zijn bezoekers vanaf 22.30 uur welkom bij de Zevenhuizerplas ter hoogte van de Sicillië Boulevard. Het feest gaat van start met de beste liedjes van 2019, zoals Arcade van Duncan Laurance, Better Now van Davina Michelle en Zij weet het van Tino Martin. De organisatie benadrukt dat er geen horeca aanwezig zal zijn op de locatie en dat het dus belangrijk is om zelf een fles bubbels mee te nemen.

Ook in Hoek van Holland begint het feest om 22.30 uur met de grootste hits van afgelopen jaar. Op het strand ter hoogte van de Badweg tellen bezoekers af tot het vuurwerk om middernacht de lucht in gaat. Diverse horecagelegenheden, zoals De Zeebries en Royal, zijn tijdens Oud en Nieuw geopend. Ook zijn er toiletten geplaatst op de locatie.

44 Zo luidt Nederland het nieuwe jaar in

Gratis gebruikmaken van metro

Bezoekers van een van de vuurwerkshows kunnen tijdens de jaarwisseling tussen 22.00 en 2.00 uur gratis gebruikmaken van de metro en P+R. De metro rijdt iedere twintig minuten van Vijfsluizen naar Nesselande en van Vijfsluizen naar Capelsebrug. Iedere tien minuten vertrekt er een metro van Meijersplein naar Slinge.

De metro op de B-lijn stopt op de stations Vijfsluizen, Schiedam Centrum, Coolhaven, Eendrachtsplein, Beurs, Oostplein, Voorschoterlaan, Kralingse Zoom, Capelsebrug, Schenkel, Prinseland, Oosterflank, Alexander, Graskruid, Hesseplaats, Nieuw Verlaat, Ambachtsland, Tochten en Nesselande.

De metro op de E-lijn stopt bij de haltes Meijersplein, Melanchtonweg, Rotterdam Centraal, Beurs, Wilhelminaplein, Maashaven, Zuidplein en Slinge.

De metro rijdt iedere twintig minuten van Vijfsluizen naar Nesselande en van Vijfsluizen naar Capelsebrug. Iedere tien minuten vertrekt er een metro van Meijersplein naar Slinge. (Foto: RET)

Vanaf 20.00 uur geen trams en bussen

Het overige OV rijdt op 31 december tot 20.00 uur de reguliere dienstregeling. Vanaf 20.00 uur rijden er geen trams en bussen meer. Het tramverkeer over de Erasmusbrug wordt zelfs al om 18.00 uur afgesloten.

Kom je met de auto, houd dan rekening met afsluitingen vanwege het Nationale Vuurwerk. Je kunt de auto het best vanaf 22.00 uur gratis parkeren op een P+R en vanaf daar de metro pakken.