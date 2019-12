Een vrouw is vrijdag rond 22.45 uur doodgestoken in een woning aan de Grote Stern in Rozenburg. Kort daarna hield de politie een 33-jarige man aan als verdachte in de zaak.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de vrouw ter plaatse overleed.

Het is nog onbekend wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Ook is het onduidelijk hoe de man betrokken was bij de dood van de vrouw.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.