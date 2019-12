Een 32-jarige vrouw is vrijdag rond 22.45 uur doodgestoken in een woning aan de Grote Stern in Rozenburg. Kort daarna hield de politie een 33-jarige man uit Rotterdam aan als verdachte in de zaak.

De politie kwam af op een melding over een steekincident in een portiekflat. Agenten troffen de vrouw zwaargewond aan en begonnen direct met reanimeren. Een traumateam nam de reanimatie kort daarna over, maar de hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Korte tijd later werd de 33-jarige verdachte aangehouden in Rotterdam. Hij is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord.

Het is nog onbekend wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Ook is het onduidelijk wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer was.