De politie is op zoek naar de verdachte van een overval op een supermarkt aan het Ganzerikplein in Rotterdam Schiebroek. De supermarkt werd overvallen op Tweede Kerstdag.

De verdachte kwam rond 18.00 uur de supermarkt binnen en bedreigde een kassière met een mes. Hij tikte met het mes op de kassa van de medewerker en eiste geld. De medewerker deed daarop de kassa open en rende uit angst weg.

De man greep geld uit de kassa, maar verloor dat weer tijdens zijn vlucht naar buiten. Hij ging ervandoor in de richting van de Peppelweg.

Volgens de politie gaat het om een man met een witte huidskleur die gebrekkig Nederlands sprak. Hij is rond de 1.70 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij had zwarte kleding aan en een capuchon op. Daarnaast droeg hij een rode of roze bivakmuts of doek voor zijn gezicht.

De politie is een onderzoek gestart en hoopt nog met getuigen te spreken.