Een 31-jarige man uit Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt doordat hij door twee mannen met een vuurwapen in zijn gezicht werd geslagen bij een poging tot beroving.

Het incident vond plaats rond 1.00 uur op de Bonn en Meeswerf. Het slachtoffer stapte uit zijn auto toen hij plotseling werd belaagd door twee onbekende mannen.

Het tweetal probeerde hem te beroven, zij sloegen hem meerdere keren in het gezicht met een vuurwapen. Uiteindelijk sloegen zij zonder buit op de vlucht.

Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.