Een man die verdacht wordt van witwassen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Rotterdam een pak contant geld laten vallen in een politiebus.

De politie meldt woensdag dat zij via cameratoezicht een man zagen die ruzie aan het zoeken was met verschillende mensen. Toen agenten de man wilden controleren, rende hij plotseling weg.

De man verstopte zich uiteindelijk onder een bestelbusje. Een van de agenten heeft de man onder het busje vandaan gehaald en aangehouden.

Toen de man achterin de politiebus werd geplaatst, zagen de agenten dat hij iets probeerde weg te stoppen en per ongeluk liet vallen. Het bleek te gaan om een pak aan contant geld.

De man is door de agenten aangehouden voor witwassen.