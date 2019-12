Een 21-jarige vrouw uit Rotterdam heeft zich maandagavond gemeld bij de politie in verband met drie voertuigbranden afgelopen weekend in het Rotterdamse Hillegersberg. Ze is aangehouden en zit vast.

De verdachte herkende zichzelf op de beelden die de politie maandagmiddag verspreidde.

In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde rond 3.20 uur een auto uit op de Straatweg. Daarbij raakte een gevel van een woning beschadigd.

Krap een uur later rukte de brandweer uit voor een brand in een container en een aanhanger aan de Willem van Hillegaersbergstraat.

De nacht daarna brandde een auto, scooter en twee fietsen uit aan de Prins Hendrikkade.