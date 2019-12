De politie is op zoek naar getuigen van drie voertuigbranden die in de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag plaatsvonden in het Rotterdamse Hillegersberg, meldt de politie maandag. Hierbij raakte niemand gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.20 uur brandde een auto uit op de Straatweg. Daarbij raakte een gevel van een woning beschadigd. Bewoners zijn op tijd uit hun woning gehaald door de politie. Rond 4.15 uur rukte de brandweer opnieuw uit voor een brand, dit keer aan de Willem van Hillegaersbergstraat. Een container en een aanhanger stonden in brand.

De nacht erna vond rond 5.00 uur een brand plaats aan de Prins Hendrikkade. Een auto, scooter en twee fietsen stonden in brand. De vlammen sloegen tegen de ramen van een woning waardoor deze sprongen. Bewoners van die woning zijn geëvacueerd.

De politie houdt er rekening mee dat de branden mogelijk door dezelfde persoon zijn aangestoken. Getuigen van de brandstichting worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.