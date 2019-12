De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn 28-jarige vriendin de avond ervoor te hebben mishandeld in hun woning in Rotterdam.

De vrouw belde die avond de politie met de melding dat haar vriend haar zojuist thuis had mishandeld. Ter plaatse troffen agenten een vuurwapen aan. De verdachte was op dat moment niet meer in de woning.

Kort na de melding hield de politie de man aan in zijn auto aan de Schuttevaerweg. Uit onderzoek bleek dat hij eerder een locatieverbod opgelegd had gekregen, maar dit had overtreden.

Het wapen is in beslag genomen. De officier van justitie beslist of de man wordt voorgeleid of naar huis mag met een dagvaarding.