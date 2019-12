De 57-jarige Fred Westerbeke is vanaf 1 april 2020 de nieuwe politiechef van de eenheid Rotterdam. Dit maakt de politie maandag bekend.

Westerbeke volgt hiermee Frank Paauw op die afgelopen voorjaar politiechef in Amsterdam werd. Totdat Westerbeke aan de slag gaat, vervult Hans Vissers de functie politiechef ad interim.

De 57-jarige Westerbeke startte met zijn loopbaan in Rotterdam-Zuid als inspecteur bij de uniformdienst. Naast de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie in Rotterdam behaalde hij ook cum laude zijn doctoraal rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Vervolgens ging hij in 2009 aan de slag bij het Openbaar Ministerie (OM). Sinds 2014 is Westerbeke hoofdofficier van het Landelijk Parket. Hij was hier onder andere verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17.