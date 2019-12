De dood van rapper Feis, de komst van het Eurovisie Songfestival en de Hoekse Lijn die na twee jaar vertraging eindelijk rijdt; 2019 was een bewogen jaar voor Rotterdam. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in de stad het afgelopen jaar.

De Hoekse Lijn rijdt

Na twee jaar vertraging en een budgetoverschrijding van 90 miljoen euro was het moment eind september daar: de Hoekse Lijn is af. De metrolijn rondde afgelopen jaar de laatste testfase af en reed eind september voor het eerst volgens dienstregeling.

Bij de opening, op zaterdag 28 september, mochten reizigers voor het eerst kennismaken met het nieuwe traject. Duizenden belangstellenden kwamen langs om een gratis ritje met de metro te maken en de maandag daarop, bij de eerste officiële dag, reden zo'n 23.000 reizigers mee.

De afgelopen jaren werd de opening van de nieuwe metrolijn, die Hoek van Holland met het centrum van Rotterdam verbindt, meerdere keren uitgesteld. Telkens deden zich nieuwe problemen voor. Zo lagen er onverwacht leidingen onder het spoor en kampte de software van het beveiligingssysteem lange tijd met problemen. De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) stapte zelfs op vanwege het debacle.

Overigens is de metrolijn nog niet helemaal af, al is dat wél volgens planning. De komende 2,5 jaar wordt de metrolijn van station Hoek van Holland Haven doorgetrokken naar het strand van Hoek van Holland. Daar ligt nu nog geen spoor.

Bij de opening op zaterdag 28 september maakten duizenden mensen gebruik van het gratis ritje. (Foto: RET/Rick Keus)

Rapper Feis komt om bij schietpartij

De Rotterdamse rapper Faisal Mssyeh - beter bekend als Feis - wordt tijdens Oud en Nieuw samen met zijn broer beschoten buiten een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg. De aanleiding was een ruzie waar de broers volgens de politie niets mee te maken hadden; volgens getuigen was de schutter boos omdat iemand hem in het restaurant "klein" zou hebben genoemd.

Enkele uren later overlijdt de 32-jarige rapper aan zijn verwondingen. Zijn broer wordt ook geraakt en belandt in een coma, waar hij een maand later uit ontwaakt. In de muziekwereld wordt met veel verdriet op de dood van Feis gereageerd.

Een half jaar later wordt in Limburg een 25-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij. De verdachte, genaamd Silfano M., werd een week daarvoor op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Eind oktober besloot de rechtbank in Rotterdam dat hij psychisch onderzocht moet worden. De kliniek van het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft echter een wachttijd, waardoor de verdachte niet direct terecht kan. De inhoudelijke behandeling van de zaak, die oorspronkelijk stond gepland op 8 en 9 januari 2020, is daarom uitgesteld.

23 Honderden mensen herdenken rapper Feis in Rotterdam

Rotterdam organiseert Eurovisie Songfestival 2020

In augustus werd het nieuws definitief bekendgemaakt: het Eurovisie Songfestival van 2020 gaat plaatsvinden in Rotterdam. In de strijd om de organisatie van het muziekevenement wist de Maasstad na Utrecht, Den Bosch en Arnhem ook Maastricht te verslaan.

"Het is geweldig dat we komend voorjaar het Eurovisie Songfestival en al haar fans mogen verwelkomen in onze stad! Ik ben ervan overtuigd dat Rotterdam alle liefhebbers van het Songfestival over de hele wereld een onvergetelijk 65e Eurovisie Songfestival zal geven. We gaan er een geweldig feest van maken", aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb in een reactie op de website van de stad.

Het Songfestival wordt zelf gehouden op 12, 14 en 16 mei in Ahoy, waar ruimte is voor meer dan 16.000 bezoekers, maar ook in andere delen van Rotterdam gaat de komst van het muziekevenement volgens de gemeente zichtbaar zijn. In mei worden verschillende evenementen door de stad heen georganiseerd, waaronder concerten, clubavonden en meezingfeesten gehouden.

276 Hierom heeft Rotterdam de Songfestival-strijd gewonnen

Boijmans van Beuningen voor zeven jaar dicht

De laatste kunstwerken van het Boijmans van Beuningen hebben in augustus na een zeven maanden durende verhuizing het Rotterdamse museum verlaten. De komende zeven jaar blijf het museum gesloten voor een renovatie en asbestsanering.

Afgelopen januari ging de verhuizing van de kunstwerken van start. Tijdens de renovatie wordt de collectie, bestaande uit 151.000 objecten, uitgeleend aan andere musea. De werken komen in 2021 weer samen in een nieuw depot naast het museum.

Het laatste weekend dat het Rotterdamse museum open was, hebben bijna zesduizend mensen het museum bezocht. De gemeente Rotterdam, de eigenaar van het gebouw, kreeg in augustus de sleutel van het pand, nadat de laatste kunstwerken het gebouw hadden verlaten.

Agent neergeslagen bij trouwstoet

Op 30 augustus zorgde een trouwstoet in Rotterdam voor veel overlast. Volgens omstanders waren de gasten aan het toeteren, zaten ze op autodaken en waren ze roekeloos aan het rijden.

Enkele agenten besloten daarop de trouwstoet te controleren. Toen een van de betrokkenen werd gearresteerd, nadat hij weigerde om zich te legitimeren, werd een van de agenten zo hard geslagen dat hij viel en korte tijd zijn bewustzijn verloor. Bij de klap liep de agent een whiplash op. Hij is nog steeds niet volledig aan het werk.

De identiteit van de man die de klap had uitgedeeld bleef enige tijd onbekend, ondanks meerdere oproepen van de politie aan getuigen om zich te melden. In oktober werd de 25-jarige verdachte uiteindelijk aangehouden. Hij bleek de broer van de bruid te zijn.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de familieleden gezwegen over de rol van de verdachte en "het onderzoek bemoeilijkt door bewust tegen te werken".

27 Nieuw beeld van mishandeling agent bij trouwstoet in Rotterdam

Zes jaar cel voor doden Amerikaanse studente

In december werd de 24-jarige Joël S. veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim vorig jaar december. De rechtbank achtte bewezen dat hij de vrouw met 27 messteken om het leven heeft gebracht en veroordeelde hem tot doodslag.

Op 18 december werd de Amerikaanse vrouw dood gevonden in een studentencomplex in de Rotterdamse wijk Kralingen. Het slachtoffer en S. waren huisgenoten. De verdachte had diezelfde dag nog zijn moeder gebeld met de mededeling dat hij zijn huisgenoot had neergestoken. Zijn moeder schakelde vervolgens de politie in, waarop S. werd aangehouden.

Aboutaleb wil derde termijn als burgemeester

Ahmed Aboutaleb maakte in december bekend een derde termijn als burgemeester te willen. De Rotterdamse burgervader, die vorig jaar januari zijn tienjarig jubileum als burgemeester vierde, wil het ambt nog tot 2027 blijven uitoefenen.

"Ik bruis nog van de ideeën en heb er de energie en kracht voor. Na een zorgvuldige afweging besloot ik daarom nog een poos te willen blijven", aldus de burgervader. De burgemeester zegt de komende jaren nog een bijdrage te willen leveren aan verschillende grote ontwikkelingen in de stad, zoals de zeven jaar durende renovatie van Museum Boijmans van Beuningen en een schone haven.

Bekir E. veroordeeld voor 'executie' Humeyra (16)

Bekir E. werd in december veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van de zestienjarige scholiere Humeyra voor haar school, het Rotterdam Designcollege. Hij werd vrijgesproken van moord en veroordeeld van doodslag, omdat hij volgens de rechtbank uit een opwelling zou hebben gehandeld.

E. had het meisje toen al langere tijd lastiggevallen en gestalkt. Het slachtoffer en de verdachte hadden enige tijd een relatie met elkaar, maar toen zij deze verbrak, kon hij dit niet verkroppen. Hij stuurde de scholiere meerdere doodsbedreigingen, waar zij meerdere keren aangifte van heeft gedaan.

In oktober oordeelde de Inspectie Justitie en Veiligheid in een vernietigend rapport dat Humeyra door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie niet goed is beschermd. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) schoten volgens het rapport ernstig tekort bij de bescherming van het meisje en betrokken instanties onderschatten de ernst van de stalking.

2.500 kilo crystal meth ontdekt, grootste vondst in Europa ooit

In juni trof de politie in een Rotterdams bedrijfpand 2.500 kilo methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth, aan. Het is voor het eerst dat er in Europa zo'n grote hoeveelheid methamfetamine is gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van honderden miljoenen euro's.

In het bedrijfspand was over de breedte van het pand een muur gemetseld waarachter een verborgen ruimte lag. In deze ruimte lag een groot aantal tassen verborgen met methamfetamine.

38 Honderden miljoenen euro's aan drugs aangetroffen in Rotterdam

Vermiste meisje (12) weer terecht

Op donderdag 27 juni slaat een moeder uit Rotterdam alarm als haar twaalfjarige dochter niet thuiskomt na school. Het twaalfjarige meisje is rond het middaguur vertrokken met de smoes dat ze een afspraak had met de orthodontist. Diezelfde nacht wordt een AMBER Alert gestuurd; de politie maakt zich ernstige zorgen. Haar verdwijning beschrijven zij als "ernstig" en "zorgwekkend".

Familieleden van het meisje vertellen aan de politie dat enkele van haar chatgesprekken zijn gewist. Later wordt het signalement verspreid van een 49-jarige Amerikaanse man, die vermoedelijk betrokken is bij haar verdwijning.

Die avond wordt het tweetal ontdekt in een kamer in het Hilton-hotel in het centrum van Rotterdam. Hij wordt opgepakt en het meisje wordt opgevangen door de toegesnelde hulpdiensten. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor het misbruiken van het twaalfjarige meisje en het onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Maastunnel open voor autoverkeer

De Maastunnel is in augustus na een renovatie van twee jaar opnieuw open gegaan voor autovervoer. De tunnel, die in 2017 dicht ging voor voertuigen, werd de afgelopen tijd gerenoveerd om de aangetaste betonconstructie in orde te maken. Zo is de onderste vloer hersteld en zijn de rijvloer en onderliggende wanden vervangen.

Eind november ging de tunnel vervolgens dicht voor fietsers en voetgangers. De renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel start in december en duurt naar verwachting elf maanden. Fietsers en voetgangers konden de tunnel tijdens de werkzaamheden voor het autoverkeer wel gebruiken.

33 Antieke bus maakt eerste rit door heropende Maastunnel

Rotterdamse nachtburgemeester Jules Deelder overleden

Eind december overlijdt Jules Deelder, de Rotterdamse nachtburgemeester, na een zeer kort ziektebed. Hij is 75 jaar oud geworden.

"Jules is Rotterdams erfgoed, verankerd in de stad, in het hart van de Rotterdammer. Namens het gemeentebestuur van Rotterdam wens ik familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte", zei Ahmed Aboutaleb. Op het Rotterdamse stadhuis hangt de vlag de hele dag halfstok.

Deelder werd op 24 november 1944 geboren in Rotterdam en debuteerde in 1962 met het gedicht Straat, dat in het Algemeen Dagblad werd afgedrukt. Zijn uitvaart vindt plaats op 31 december, in besloten kring.