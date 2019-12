Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een man uit het water gered bij de Parkkade in Rotterdam. Hij was met zijn auto in het water gereden en bleek een steekwond te hebben.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis en tevens aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie zondagmiddag. "Hij verklaarde dat er is gestoken en ook dat hij zelf heeft gestoken. Daarop hebben we hem aangehouden."

De politie tast verder in het duister over wat er precies gebeurd is. "De man is in tamelijk verwarde staat en dat is gezien zijn verwonding ook niet vreemd. Hij laat duidelijk nog niet het achterste van zijn tong zien."

Op dit moment zijn duikers onder water op zoek naar het voertuig. De recherche doet onderzoek op de Parkkade.