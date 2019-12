In Rotterdam-Zuid zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf bewoners van een woning aan de Bree onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De personen zijn voor controle naar het ziekenhuis vervoerd

Toen de bewoners hoofdpijn en misselijkheid ervoeren werden de hulpdiensten ingeschakeld. Ambulancemedewerkers betraden de woning als eerst en uit verrichte metingen bleek dat er koolmonoxide was vrijgekomen in de woning. Hierop werd direct de brandweer opgeroepen.

Het hoge gehalte van koolmonoxide in de lucht werd veroorzaakt door een geiser in de keuken. Er was geen ventilatie en de ramen zaten dicht, waardoor de rookgassen niet kunnen ontsnappen uit de woning. Volgens de woordvoerder komt dit scenario vooral in oudere woningen vaker voor.

Het is nog niet duidelijk hoe het met de slachtoffers gaat.