Een 24-jarige man uit Alphen aan den Rijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietincident op de kruising van de Pleinweg met de Verschoorstraat in Rotterdam.

Rond 4.15 uur werd de politie door meerdere getuigen ingelicht over het incident. Agenten kwamen direct ter plaatse en troffen de gewonde man aan. Hij was geraakt in zijn been en werd door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis.

Volgens getuigen zou de dader gevlucht zijn in de richting van het Verschoorplein. De getuigen meldden dat de dader een donkergetinte man was die een grijze joggingsbroek, een zwarte jas en een capuchon over zijn hoofd droeg.

Het onderzoeksteam van de politie gaat met het slachtoffer en getuigen in gesprek om de aanleiding van het incident te achterhalen. Ook stelde de politie een buurtonderzoek in om de verdachte op te sporen.