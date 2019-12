In een laboratorium voor medicinale wiet aan de Nieuw-Mathenessestraat in Rotterdam is vrijdag rond 22.00 uur een zeer grote uitslaande brand uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. Vanwege de grote rookontwikkeling is er een NL-Alert uitgezonden. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.