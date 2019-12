Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat zes mannen vervolgen voor diefstal van kobalt ter waarde van 8 miljoen euro uit de Rotterdamse haven. De zes mannen zijn tussen de 34 en 62 jaar oud en komen uit Rotterdam, Sassenheim, Leiden en Dordrecht.

De partij van 114 ton kobalt werd op 5 juli 2018 gestolen. Kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt in batterijen in onder meer elektrische auto's en tablets.

De zaak tegen vier andere verdachten is geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs.