Een man heeft donderdagavond in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet niet-geëxplodeerde munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

De vinder bracht het explosief naar het politiebureau. Daar is het door het Team Explosieven Verkenning (TEV) veiliggesteld.

De politie waarschuwt mensen om dergelijke explosieven niet op te pakken, maar direct het alarmnummer te bellen.

Het is onbekend waar het explosief precies is aangetroffen en wie ervoor verantwoordelijk is.