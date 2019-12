Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft donderdagmiddag namens de stad en het bestuur zijn condoleances overgebracht aan de familie, vrienden en bekenden van de overleden dichter Jules Deelder (75). De Rotterdamse vlag op het stadhuis hangt halfstok.

Deelder overleed donderdagochtend na een zeer kort ziekbed. Hij was "dichter, kunstenaar, muzikant, nachtburgemeester en gewaard en geliefd Rotterdammer", aldus de gemeente in een persbericht. "Er is geen kunstenaar die de stad zó in woorden wist te vangen."

"Vrij naar zijn eigen woorden hoop ik dat hij nu op een hoger plan gekomen is, met zijn vleugels wiekend door de lucht", zegt de burgemeester. "Zodat hij wellicht met verbazing - en misschien met een beetje trots - kan zien hoe de stad huilt. Jules is Rotterdams erfgoed, verankerd in de stad, in het hart van de Rotterdammer. Namens het gemeentebestuur van Rotterdam wens ik familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte."