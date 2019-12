Bij een grote controle op onder meer ondermijnende activiteiten in de haven van Rotterdam is woensdag ruim 20.000 euro aan achterstallige betalingen geïnd. Ook zijn er 35 proces-verbalen opgesteld en zijn er twee messen en zes xtc-tabletten aangetroffen.

De controle vond plaats in de Waalhaven-Oostzijde, meldt de politie. Het doel van de actie is om de haven "verkeersveiliger te maken en alle ondermijnende activiteiten te verbannen".

De politie heeft veel informatie weten te verzamelen over voertuigen en personen, om zo "het beeld over de omstandigheden in de haven completer te maken".

Door het scannen van nummerborden kon de politie gericht naar het verkeer kijken. De proces-verbalen werden opgesteld voor onder meer rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en bellen in de auto. Ook was een voertuig voor ruim 940 kilo te zwaar beladen. De xtc-tabletten en de messen zijn in beslag genomen.

De actie is uitgevoerd door de Zeehavenpolitie, de douane, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.