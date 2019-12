Het metroverkeer in Rotterdam wordt donderdagochtend hervat na een grote storing. Metrolijnen A, B, C, D en E reden geen van alle in beide richtingen, meldt vervoersbedrijf RET.

De lijnen rijden momenteel nog niet volgens dienstregeling, waardoor reizigers rekening moeten houden met extra reistijd.

Het is nog niet bekend waardoor de storing werd veroorzaakt. De RET biedt excuses aan voor het ongemak.