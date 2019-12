ProRail en NS hebben woensdag op treinstation Rotterdam Centraal een nieuw XL-reisinformatiescherm onthuld. Ook station Den Haag Centraal krijgt op 6 januari zo'n scherm. Utrecht Centraal krijgt later in 2020 een exemplaar.

Op het grote digitale scherm kunnen reizigers alle vertrektijden van het komende half uur zien, evenals reisadviezen bij eventuele verstoringen.

Het bord is 9,50 bij 1,80 meter. Bij het plaatsen van zo'n groot reisinformatiescherm komt volgens ProRail-woordvoerder Astrid Bunt veel kijken. “De reisinformatie moet van een afstand goed leesbaar zijn en het is noodzakelijk dat het scherm tegen vocht en kou kan."

Daarnaast moet het reisinformatiescherm op een geschikte locatie worden geplaatst. Het scherm moet direct opvallen voor reizigers die het station binnenkomen, maar dit mag andere reizigers niet hinderen. Recht boven de toegangspoortjes is volgens ProRail bijvoorbeeld ongeschikt.

"Reizigers zijn vaak geneigd eerst naar rechts te kijken als ze informatie zoeken, vandaar dat het scherm in Rotterdam aan de centrumzijde van het station hangt. Voor binnenlopende reizigers dus rechts van hen", aldus Bunt.

Centraal punt

Volgens directeur Operatie Marjan Rintel bij de NS is dit reisinformatiescherm "een langgekoesterde wens van reizigers". "Het grote scherm is een aanvulling op de serviceverlening. Een extra houvast voor reizigers, naast de kleinere overzichtsborden op het station en natuurlijk de informatie in de NS-app.”

Ook station Den Haag Centraal krijgt begin 2020 een XL-informatiescherm. Daar komt een scherm van 7 bij 2 meter ruim voor de poortjes aan de centrumzijde van het station te hangen.

Het XL-reisinformatiescherm voor station Utrecht Centraal wordt geplaatst zodra de vergunning rond is.