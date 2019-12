De politie heeft dinsdag in een woning in Rotterdam een voortvluchtige 33-jarige man uit Hongarije aangehouden. De man is in Hongarije veroordeeld tot tien jaar celstraf voor een zedendelict met een minderjarige en het bezit van kinderporno.

Het Nederlandse Fugitive Active Search Team (FastNL) kreeg het verzoek van Fast Hongarije om de man op te sporen en aan te houden.

De officier van justitie van het Landelijk Parket startte een onderzoek naar de man. Hij zal worden overgedragen aan de Hongaarse justitie.