Burgemeester Ahmed Aboutaleb mocht in maart 2017 twee noodbevelen geven rond het bezoek van de Turkse minister aan het Turkse consulaat in het centrum van Rotterdam, oordeelt de Raad van State woensdag.

Enkele Turkse Nederlanders hadden de zaak aangespannen omdat zij het niet eens waren met het ingrijpen van de burgemeester. Zij werden in december 2018 al in het ongelijk gesteld door de rechtbank Rotterdam.

In maart 2017 wilde de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, naar het Turkse consulaat in Rotterdam komen om campagne te voeren voor het referendum over uitbreiding van de bevoegdheden van de Turkse president.

Aboutaleb was bang voor een grote confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de Turkse regering bij het consulaat. Er was bij het gebouw te weinig ruimte voor een grote hoeveelheid mensen. De burgemeester vaardigde daarom twee noodbevelen uit. Iedereen die mogelijk deel zou kunnen nemen aan de wanordelijkheden moest vertrekken uit het centrum en mensen moesten zich verwijderen uit het gebied rond het consulaat.

Uiteindelijk hadden alsnog honderden mensen zich verzameld bij het Rotterdamse consulaat en vonden er in de nacht van 11 op 12 maart botsingen plaats met de politie. Demonstranten gooiden voorwerpen naar de aanwezige agenten, die een waterkanon inzetten. In totaal raakten zeven mensen gewond en werden twaalf betogers gearresteerd.

Volgens de aanklagers zou burgemeester Aboutaleb de noodbevelen niet goed bekend hebben gemaakt en had hij de risico's van de confrontatie overschat. De Raad van State oordeelt woensdag dat de burgemeester op basis van de beschikbare informatie gelijk had om te vrezen voor wanordelijkheden.