Bij een woningbrand aan de Van der Palmstraat in het Rotterdamse stadsdeel West is dinsdag een persoon geraakt, meldt de politie Rotterdam via Twitter. Het slachtoffer is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de politie houdt er rekening mee dat de brand mogelijk verband houdt met drugs.

Of hiermee drugsgebruik of drugsproductie wordt bedoeld, is onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht.