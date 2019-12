De douane heeft in drie dagen tijd meer dan 1.457 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De eerste lading drugs van 450 kilo cocaïne werd op 12 december aangetroffen in een container met poeder. Diezelfde dag werd in een container met vaten vruchtenpulp nog eens 500 kilo cocaïne ontdekt. Criminelen hadden de blokken verdovende middelen ingevroren in het vruchtenconcentraat.

Een dag later vond de douane opnieuw een lading cocaïne in de haven. In een container met magnesium bleek 496 kilo cocaïne verstopt te zijn. Tot slot werd op 16 december 11 kilo cocaïne aangetroffen in een container met meloenen.

De onderschepte cocaïne. (Foto: Openbaar Ministerie)

Alle containers komen uit Brazilië

Alle containers waren afkomstig uit Brazilië. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de zaak.